رجل هندي لم ينزل ذراعه لأسفل لمدة 10 سنوات لسبب غريب !





أثار فيديو لرجل هندي يدعى سادو أمار بهاراتي، لم ينزل ذراعه لأسفل لمدة 10 سنوات، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعما أنه يفعل ذلك «تقديسا لربه»، ويؤكد: «أنوي الحفاظ على ذراعي بهذه الطريقة طيلة ما تبقى من حياتي».

وبحسب موقع «ريديت»، يقول بهاراتي أن ذراعه المرفوعة باستمرار لا تسبب له أي مشاكل، حتى أثناء النوم، كذلك لم يعد يشعر بها، ويستخدم ذراعه الأخرى لأداء مهامه العادية.

دفع سلوك «بهاراتي» المتابعين إلى التفاعل مع الفيديو، بين سخرية منه ومحاولة تقديم الدعم له، حيث يقول حساب في أحد التعليقات «يرفع الرجل ذراعه حتى يجد عذرا لتجنب فعل أي شيء في المقام الأول»، وقال آخر: «لا أستطيع رفع ذراعي والاحتفاظ به هكذا لمدة ساعة واحدة، حتى لو دفعت لي أموال».

ويشير التقرير إلى أن الرجل الذي يعمل في أحد البنوك في الهند، وهو زوج وأب لثلاثة أطفال، قرر فجأة أن يغير حياته تغييرًا جذريًا وكرّسها لعبادة «شيفا»، إله هندوسي.

ولأجل خدمة معتقداته الدينية، توصل إلى فكرة أن يرفع يده ولا ينزلها أبدًا، قائلا: «أنا لا أطلب الكثير. لماذا نتقاتل فيما بيننا؟ لم كل هذه الكراهية والعداء بيننا؟ أريد أن يعيش جميع الهنود في سلام. أريد أن يعيش العالم كله في سلام».

يذكر أن خبراء حذروا «بهاراتي» من خفض ذراعه فجأة بعد هذه المدة، مشيرون إلى أنه «إذا حاول فقد يتسبب ذلك في تلف دائم للأعصاب والدورة الدموية».

صحيفة المرصد