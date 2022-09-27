زواج عرفي ودعوى إثبات نسب.. محاكمة لاعب كرة قدم شهير





تنظر بعد قليل، محكمة الأسرة بالجيزة، أولى جلسات دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير.

البداية عندما حررت سيدة محضرا بقسم شرطة الهرم، يفيد بأنها تزوجت من اللاعب عرفيا يوم 5 مارس الماضي، بواسطة محامٍي حددت هويته، وأنها منذ أسبوعين أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على ورقتي إثبات زواجها العرفي لرفض اللاعب إثبات النسب.

ورقة زواج عرفي

واستمعت النيابة لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم شهيرا يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

صدى البلد