بسبب محمد صلاح وآخرين.. هل يظهر ليفربول بـ7 أوجه في كأس العالم؟





يبدو أن جماهير ليفربول الإنجليزي لن تكون قادرة على متابعة عدد هائل من لاعبي الفريق في بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث سيقام لأول مرة في منتصف الموسم، تفاديا لإقامته صيفا بسبب درجات الحرة المرتفعة في منطقة الخليج العربي.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإن وصيف بطل أوروبا قد يُمثل في كأس العالم بـ7 لاعبين فقط، رغم امتلاكه عدد هائل من اللاعبين الدوليين.

ولن يكون المصري محمد صلاح، النجم الأول للريدز، قادرا على الظهور في المونديال، لفشله في قيادة منتخب بلاده للتأهل على حساب السنغال.

كما بات الظهير الإنجليزي ترينت أليكسندر أرنولد مهددا بالغياب عن البطولة المرتقبة، نظرا لخروجه من حسابات مدربه جاريث ساوثجيت في أغلب الفترات.

وأشارت الصحيفة إلى خروج أرنولد من قائمة “الأسود الثلاثة” في مباراته الماضية ضد ألمانيا، أمس الإثنين، في دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن مشاركته في 5 مباريات فقط في آخر 31 مواجهة للإنجليز.

كما أنه من المتوقع أن يكون القائد جوردان هندرسون الإنجليزي الوحيد في قائمة منتخب إنجلترا من بين لاعبي ليفربول.

على جانب آخر، قد يغيب لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا عن قائمة منتخب بلاده في المونديال، وذلك بعدما استبعده مدربه لويس إنريكي من آخر معسكر، لخوض مباراتين في دوري الأمم.

ومن المحتمل أن يظهر لاعبو ليفربول بشكل أكبر في قائمة منتخب البرازيل، التي قد تضم الحارس أليسون بيكر والثنائي فابينيو وروبرتو فيرمينو.

ويعد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك على رأس لاعبي ليفربول المتوقع ظهورهم في كأس العالم، حيث يلعب بصفة منتظمة في تشكيلة منتخب بلاده.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع ظهور داروين نونيز ضمن قائمة منتخب أوروجواي، وكذلك ديوجو جوتا مع البرتغال.

وبالعودة إلى الغيابات المحتملة، فمن المتوقع استبعاد المدافع الشاب إبراهيما كوناتي من قائمة فرنسا، نظرا لغيابه عن بداية الموسم للإصابة.

العربيه نت