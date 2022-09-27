شاكيرا في “ورطة كبرى” بعد الانفصال عن بيكيه





يبدو أن انفصال شاكيرا عن نجم نادي برشلونة في كرة القدم جيرار بيكيه ليس الأزمة الأكبر التي تواجه النجمة الكولومبية.

أفادت السلطات القضائية الإسبانية، الثلاثاء، أن شاكيرا ستًحاكم في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي بعد اتهامها بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014.

ولا يزال يتعيّن تحديد تاريخ بدء المحاكمة التي ستعقد أمام محكمة برشلونة (شمال شرق إسبانيا) الإقليمية.

وكانت شاكيرا (45 سنة) التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت في نهاية يوليو/تموز رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربةً عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وبعد أيام قليلة، أعلنت النيابة العامة في برشلونة أنّها ستطلب السجن لأكثر من 8 سنوات في حق صاحبة أغاني “هيبس دونت لاي” و”واكا واكا” و”لوكا” وتغريمها بمبلغ 24 مليون يورو.

وتقول النيابة العامة إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها عن علاقتها بنجم نادي برشلونة في كرة القدم جيرار بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذاً ضريبياً، حتى سنة 2015.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن الثنائي انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

العربيه نت