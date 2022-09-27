«أبل» تتأهب لإصدار «آيفون 15» باسم جديد.. ما هو؟





تعتزم شركة أبل” اأمريكية العملاقة، إصدار هاتف “آيفون 15 ألترا”، لكنها لم تحدد الفترة الزمنية لعملية الإطلاق، لكنه سيكون بديلا للنسخة المعروفة بـ”آيفون برو ماكس”، وفق موقع “ذا فيرج” الإخباري التقني.

وتعني كلمة “ألترا” “الفائق”.

وبحسب موقع “ذا فيرج” لم يتم توضيح السبب وراء هذا التغيير، فيما لم يصدر تعليق رسمي من “أبل” بشأنه.

وتوقع “ذا فيرج” أن يثير الأمر لبسا وربما نزاعا مع شركة “سامسونغ” المنافسة، التي تستعمل اسم “ألترا”، فثمة هواتف صنعتها تحمل هذا الاسم من قبيل “غلاكسي أس 22 ألترا”.

وأطلقت شركة “أبل” الأمريكية العملاقة الجديدة، آيفون 14″ مطلع شهر سبتمبرالجاري.

وقال موقع “soyacincau” التقني إن الاسم الجديد المقترح من جانب “أبل” مستوحى من منافسهم “سامسونغ”.

وأضاف أنه في حال تأكدت هذه المعلومات، فإن “أبل” عمليا تقوم بـ”نسخ” الاسم عن منافستها الكورية الجنوبية.

وعمليا لا يوجد فرق بين “الآيفون” العادي و”البروماكس”، إلا في صفات مواصفات محدودة مثل مساحة الشاشة وحجم البطارية.

وبدأت “أبل” في استخدام اسم “برو ماكس” مع إصدار حزمة “آيفون 11” في عام 2019، عندما توسعت الشركة العملاقة في إصدار نسخ متعددة في الطراز السنوي.

والتغييرات المرتقبة في “آيفون 15” لا تقتصر على الاسم فحسب، إذ ستكون هناك “تغييرات أكبر”، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية عن الصحفي المتخصص في الشؤون التقنية مارك غورمان.

وقال غورمان إن الهاتف الجديد سيتضمن إضافة منفذ “USB-C” إلى الهاتف الجديد.

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