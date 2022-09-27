حضر الجميع وغاب محمد صلاح.. الكشف عن قميص منتخب مصر البديل





قدم منتخب مصر قميصه الاحتياطي، اليوم الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من مباراته الودية الثانية هذا الشهر ضد ليبيريا.

ونشر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” صورا للقميص الجديد باللون الأبيض.

وشارك في تقديم القميص الجديد، النجوم الثلاثة للمنتخب أحمد حجازي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

وشهد تقديم القميص أيضا ظهور تاريخي للنساء، وذلك رفقة لاعبي منتخب الرجال.

وبحسب موقع “كورة بلس” المصري، فإن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها النساء مع الرجال في صورة واحدة لتقديم القميص الجديد لمنتخب مصر بشكل رسمي.

وارتدى منتخب مصر قميصه الجديد الأساسي، الأحمر، في المباراة الودية الأخيرة، حين فاز على النيجر 3-0 يوم الجمعة الماضي.

وللمرة الثانية تواليا، لم يظهر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في حملة تقديم القميص الجديد، بعدما غاب أيضا عن الدعاية للقميص الأساسي.

عدم ظهور صلاح جعل هناك علامات استفهام حول سبب عدم وجوده، وما إذا كانت ذلك له علاقة بحقوق الصور الخاصة به، مثلما حدث مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكان مبابي، رفض منذ عدة أيام الظهور في الصور الجماعية أو الفردية مع منتخب فرنسا، بسبب نزاع مع اتحاد الكرة الفرنسي على حقوق الصور الخاصة به.

العربيه نت