شيرين عبد الوهاب ضيف “صاحبة السعادة” | فيديو





عرضت فضائية “dmc”، مقطع فيديو ترويجيا لحلقة برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والتى تستضيف فيه المطربة شيرين عبد الوهاب، فى أول ظهور لها بعد طلاقها.

تحل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة DMC.

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة DMC:”النجمة شيرين عبد الوهاب تعود إلينا من جديد في #صاحبة_السعادة قرييييبًا السهرة دي مش بس غنائية ده احنا هنعرف فيها تفاصيل كتير “.

حفلات شيرين

وتحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر المقبل، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تلتقى سلطانة الطرب مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعها الخالدة:”آه ياليل” و”جرح تانى” و”نساى” و”على بالى”.

ومن المقرر أن تقدم سلطانة الطرب شيرين عبد الوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها:”بكلمة منك” و”مشاعر” و”انكتبلى عمر” و”أنا فى الغرام” و”لازم أعيش” و”القماص” و”واحدة بواحدة”، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين، ويشهد الحفل إقبالا كبيرا على حجز التذاكر من جمهور وعشاق شيرين.

النجمة شيرين عبد الوهاب تعود إلينا من جديد في #صاحبة_السعادة قرييييبًا 🥳

السهرة دي مش بس غنائية ده احنا هنعرف فيها تفاصيل كتير 😉 pic.twitter.com/COEMKsh9A2 — dmctv (@dmctv) September 27, 2022

بوابة فيتو