تشلسي وليفربول يتنافسان على ضم نجمٍ عربي.. تعرف إليه





يستعد تشلسي وليفربول الإنكليزيان، إلى الدخول في سوق الانتقالات القادمة بقوة، من أجل الظفر بخدمات أحد أبرز النجوم العرب، الذين استطاعوا خطف الأضواء بقوة، في منافسات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، الاثنين، أن غراهم بوتر المدير الفني لنادي تشلسي يرغب بشدة في ضم لاعب وسط ملعب نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، رغم أنه يجد منافسة شديدة من قبل “الريدز” المهتم أيضاً بخدمات اللاعب.

وسيكون ثعلب الصحراء أمام أعين المدرب غراهام بوتر، خلال المباراتين القادمتين في دوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل، بين تشلسي ونادي ميلان.

وحدد “الروسونيري” مبلغاً يقدر بـ 35 مليون جنيه إسترليني، من أجل التفريط في لاعبه الذي ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في يونيو/حزيران عام 2024، بعد أن انضم إليه قادماً من إمبولي في عام 2019، وقد لعب 114 مباراة، سجل فيها 4 أهداف، وقدم 7 كرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن “البلوز” مهدد بفقدان الثنائي نغولو كانتي وجورجينيو، إثر نهاية عقديهما في يونيو/حزيران العام المقبل، كما أن عقد إعارة السويسري دنيس زكريا من يوفنتوس الإيطالي، سينتهي أيضاً في الفترة نفسها، ومن المستبعد أن يفعل الفريق خيار إعادة الشراء. لذلك فإنه يرغب في التعاقد مع لاعب وسط من الطراز الرفيع.

العربيه نت