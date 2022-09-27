أفضل 5 حراس في العالم.. بوفون ينصف ريال مدريد ويتجاهل برشلونة





أعلن جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة المرمى في إيطاليا، عن اختياراته لأفضل 5 حراس في العالم خلال الوقت الحالي.

ويخوض بوفون حاليا موسمه الثاني على التوالي مع فريق بارما في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وهو الفريق الذي كان قد رحل عنه عام 2001 إلى يوفنتوس.

وبعتبر بوفون على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى في كل العصور، وخلال لقاء له مع صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية طُلب منه تسمية أفضل 5 حراس مرمى في العالم حاليا.

واختار بوفون البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني في المركز الأول، قبل أن يضع مواطنه الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث، اختار بوفون الألماني المخضرم مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني، ثم وضع السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الرابع، وأخيرا الفرنسي مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي في المركز الخامس.

وأثار بوفون بعض الجدل باختياراته، لا سيما بعدما خلت قائمته لأفضل 5 حراس من اسم كل من الألماني تير شتيجن حارس برشلونة، والبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول.

كما يُعد وجود مايك ماينان صاحب الـ27 عاما في القائمة هو الأمر الأكثر إثارة للدهشة، حيث لم يحسم الحارس الفرنسي حتى مكانا أساسيا بتشكيلة منتخب بلاده.

ومع ذلك، يبدو أن المستوى المميز الذي قدمه حارس ميلان وقيادته للروسونيري للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي قد عزز سمعته في أوروبا وبالنسبة لبوفون كذلك.

يذكر أن بوفون كان يحتل المركز الأول في قائمة أغلى حراس المرمى في التاريخ بانتقاله إلى يوفنتوس من بارما مقابل 53 مليون يورو، وهو الرقم الذي صمد حتى انتقال أليسون بيكر إلى ليفربول من روما مقابل 60 مليون يورو.

العربيه نت