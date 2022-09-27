“ثورة” الساعات الذكية.. أبل تشعل المنافسة مع الصين





شركات كبرى موديلات جديدة لـ”ساعة ذكية”، ما أشعل السوق، خاصة بعد طرح “ألترا” من أبل.

وحظيت الساعات الذكية بمساحة كبيرة من الاهتمام نظراً للقدرات التي تقدمها والتي تسمح لمن يرتديها بالتواصل مع العالم من معصم يده.

واستحوذت أبل على نصيب الأسد من المبيعات بنسبة 30% من إجمالي السوق خلال عام 2021 رغم من أزمة سلاسل الإمداد.

وفي المركز الثاني جاءت سامسونج بحصة 10.2%، فيما تراجعت هواوي إلى المركز الرابع بحصة سوقية تبلغ 7.7%.

أبل

وطرحت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي مؤخرا ساعتها الجديدة كليا “ألترا” بتصميم يطرح للمرة الأولى بقدرات استثنائية مصنعة من التيتانيوم.

ساعة أبل ألترا مخصصة للرياضيين المحترفين والغواصين، الساعة تطرح بشاشة أكثر سماكة، وتتمتع بالبطارية أكبر حجما بين ساعات أبل، والبطارية تصل مدة عملها إلى 60 ساعة متواصلة.

شاومي

طرحت شركة شاومي ساعتها الذكية Mibro Watch T1 الجديدة، والتي تتيح إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر تقنية البلوتوث بفضل التجهيز بسماعة وميكروفون.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية مزودة بشاشة AMOLED مستطيلة الشكل قياس 6ر1 بوصة بكثافة بيكسلات تبلغ 301 بيسكل لكل بوصة. ويمكن مواءمة الشاشة مع أشكال مختلفة للمينا.

وتأتي الساعة الذكية باللون الأسود فقط وفي جسم معدني بوزن يبلغ 51 جم، كما أنها تتمتع بمقاومة الماء حتى ضغط 2ATM.

وتوفر الساعة العديد من المستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، كما يمكنها تعقب النشاط الرياضي ومراقبة النوم. وتصل فترة تشغيل البطارية إلى 7 أيام في الوضع اليومي.

ليمفو

كشفت شركة ليمفو عن ساعتها الذكية K22 Pro الجديدة، التي تمتاز بمقاومة جيدة للماء وفقا لـفئة الحماية IP68.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية K22 Pro الجديدة تأتي مزودة بشاشة مستديرة قياس 32ر1 بوصة محمية بواسطة زجاجGorilla .

وتشتمل الساعة الذكية K22 Pro على مستشعرات حيوية لقياس معدل ضربات القلب ومحتوى الأكسجين في الدم (SpO2)، وأكثر من 20 وضعا رياضيا للأنشطة الرياضية.

وتدعم الساعة الاتصال الهاتفي عبر تقنية Bluetooth وتتيح عرض إشعارات الهاتف الذكي.

روجيد

طرحت شركة “روجبيد” (Rogbid) ساعتها الذكية Brave 3 الجديدة، التي تعتمد على نظام التشغيل أندرويد 9.1 وتقنية LTE.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تأتي بأبعاد 51 × 43 × 14 ملم، بينما يبلغ وزنها 60 جراما، كما تم تجهيزها بشاشة قياس 2 بوصة وبدقة وضوح 400×454 بيكسل.

وينبض بداخل الساعة الذكية المعالج SCL9832E مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت.

كما تم أيضا تثبيت PA2822 كمعالج إضافي لتوفير وقت تشغيل أطول مع الاكتفاء بالوظائف الأساسية.

وتدعم الساعة الذكية Brave 3 تقنية WiFi، كما أنها مزودة بكاميراتين: إحداهما جانبية بدقة 5 ميجابيكسل، والأخرى أمامية بدقة 2 ميجابيكسل.

العربيه نت