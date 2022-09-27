واقعة تحطيم الهاتف.. أول تعليق من والدة طفل التوحد على اتهام رونالدو





علقت والدة الطفل الذي حطم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هاتفه قبل أشهر، على الاتهام الذي وجهته رابطة الأندية الإنجليزية للنجم البرتغالي بسبب هذه الواقعة.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية اتهمت رونالدو بارتكاب تصرف غير لائق، على خلفية رميه وتحطيمه هاتف طفل من مشجعي إيفرتون، بعد المباراة التي جمعت بين الأخير ومانشستر يونايتد بمنافسات الدوري الإنجليزي، إبريل الماضي.

وناشدت والدة الطفل جاكوب هاردينغ الرابطة، بتوقيع العقوبة المناسبة على رونالدو، مؤكدة أنه لا يمكن للمهاجم البرتغالي أن يفلت من العقاب على سلوك غير مقبول قام به.

وقالت الأم لصحيفة “ميرور” البريطانية: “دعونا نأمل أن يحصل رونالدو أخيراً على العقوبة المناسبة، لا يمكنه الاستمرار في الإفلات من العقاب، لإن سلوكه غير مقبول”.

وتابعت: “ابني لا يزال يعاني من كدمات جراء هذه الحادثة”.

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