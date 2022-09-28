بالفيديو.. تصرّف غريب من عائلة هندية بعد دخول أعداد كبيرة حفل زفاف





قررت عائلة هندية القيام بتصرف غريب خلال حفل زفاف، وذلك بعد حضور حشد كبير إلى موقع حفل الزواج.

وطلبت العائلة من الحاضرين إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم عند مدخل المكان، وكان أصحاب البطاقة هم المسموح لهم بدخول القاعة.

وقالت صحيفة “إنديا توداي” إن الطعام في حفل الزفاف لم يتم تقديمه إلا لمن له بطاقة الهوية التي تؤكد أنهم الضيوف المدعوون للحفل.

وأضافت الصحيفة أنه “رغم أن الحل الذي لجأت إليه عائلة العروس كان وسيلة لمواجهة الفوضى، إلا أن ضيوف العروس كانوا منزعجين من الدخول المشروط، وغضب الكثير منهم ممن لم يحملوا بطاقات هويتهم الشخصية لحضور حفل الزفاف”.

صحيفة المرصد