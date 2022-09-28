بالفيديو.. تصرّف غريب من عائلة هندية بعد دخول أعداد كبيرة حفل زفاف
قررت عائلة هندية القيام بتصرف غريب خلال حفل زفاف، وذلك بعد حضور حشد كبير إلى موقع حفل الزواج.
وطلبت العائلة من الحاضرين إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم عند مدخل المكان، وكان أصحاب البطاقة هم المسموح لهم بدخول القاعة.
وقالت صحيفة “إنديا توداي” إن الطعام في حفل الزفاف لم يتم تقديمه إلا لمن له بطاقة الهوية التي تؤكد أنهم الضيوف المدعوون للحفل.
وأضافت الصحيفة أنه “رغم أن الحل الذي لجأت إليه عائلة العروس كان وسيلة لمواجهة الفوضى، إلا أن ضيوف العروس كانوا منزعجين من الدخول المشروط، وغضب الكثير منهم ممن لم يحملوا بطاقات هويتهم الشخصية لحضور حفل الزفاف”.
अमरोहा में एक शादी में उम्मीद से ज़्यादा बाराती पहुँच गए, जिसके बाद लडकी वालों की तरफ़ से लोगों के आधार कार्ड देखकर उन्हें खाने के लिए एंट्री दी गई। कई बाराती आधारकार्ड ना होने के कारण बिना खाना खाए ही लौट गए…😆#justUPthing#Uttarpradesh pic.twitter.com/Uja86EAEPW
— Versha Singh (@Vershasingh26) September 25, 2022
صحيفة المرصد