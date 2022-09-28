مجلس سوداكال يصدر بياناً ويُحذِّر من بيع تاريخ المريخ في مزاد





أصدر مجلس المريخ المنتخب في جمعية الإستاد بقيادة “آدم سوداكال” بالأمس، بياناً بشأن “كأس دبي الذهبي” جاء فيه:

إلى جماهير المريخ والرأي العام الرياضي، ظل نادي المريخ الرياضي طوال تاريخه الممتد صاحب إرث عظيم وبطولات وكؤوس محمولة جواً، مهر في سبيل تحقيق تلك البطولات الجهد والعرق ليكتب الجيل الذهبي جيل مانديلا بقيادة نجم الفريق الراحل الكابتن سامي عز الدين ورفاقه حامد بريمة وجميع ذلك الجيل الفذ الذي سطّر تاريخاً سيظل خالداً وستتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل، وقد سُقنا هذه المقدمة ونحن نتابع ما راج من أخبار مؤخراً حول كأس دبي الذهبي الذي حصده المريخ أمام شقيقه المصري نادي الزمالك في العام 1987م بجهود جبارة جسدت قوة وسطوة وعنفوان مريخ السودان زعيم الكرة السودانية وصانع أمجادها التاريخية، فما تحقق آنذاك ظل إرثا خالدا وسيظل كذلك، فنحن في مجلس المريخ كنا على علم ومعرفة بحقيقة وجود كأس دبي الذهبي في البنك الإسلامي، إذ تم وضعه في خزانة البنك حفاظاً عليه لما له من قيمة لا تقدر بثمن فهذا تاريخ ومجد خالد لا يمكن تثمينه بأي ثمن، ونشير إلى أنه كان من الغريب أن يظهر الحديث عن الكأس الذهبية خلال هذه الفترة، علماَ ان هنالك حكما صادرا لشركة ضد النادي مما جعل المحكمة تأمر بحجز بعض الممتلكات الخاصة بالنادي، وعليه نحذر من اي مساس بكأس دبي الذهبي، فهذا تاريخ ونطالب إدارة البنك الإسلامي بمواصلة دورها التاريخي الذي تمثل في الحفاظ على هذا الإرث طوال السنوات السابقة، ونحن إزاء هذا الوضع المشوه وغير القانوني والمفتقد للشرعية بنادي المريخ نؤكد أننا في مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال سنشرع فوراً في فتح بلاغات جنائية ضد السيد محمد آدم النقي والذي يمارس مهام وظيفة لم يكلف بها من قِبل المجلس الشرعي، بل تم تعيينه من جهة ومجموعة فاقدة للشرعية، وأن كل ما يقوم به من خطوات سنقوم بملاحقته بها قانونياً وسيكون عليه لاحقاً الاستعداد للدفاع عن نفسه أمام القانون، فما يجري من ممارسات لا قانونية ولا شرعية يترتب عليها الكثير من الأضرار والتي نحمّل وزرها في المقام الأول للاتحاد السوداني لكرة القدم والذي نطالبه بتنفيذ قرارات محكمة كأس ووقف رحلة الالتفاف وتجاوز وعدم تنفيذ هذه القرارات، فما ظل يجري في نادي المريخ غير مقبول حتى بلغ الأمر أن يهدد إرث النادي المتمثل في بطولة كأس دبي الذهبي والتي تسعى بعض الأيادي للنيل منها عبر الحكم الصادر ضد نادي المريخ في محكمة الخرطوم الجزئية.

المريخ تاريخه لن يكون للبيع في مزادات ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط في الكأس الذهبية التي سنعمل للحفاظ عليها من أجل أجيال قادمة يجب أن تورث ذلك الإرث التليد والمجيد، كما نشير كذلك إلى أننا في مجلس المريخ من أجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نادي المريخ سنتّخذ عدداً من الإجراءات القانونية التي سنسعى من خلالها لحفظ هذه الحقوق، كما نعيد التذكير بأن ما قمنا به من إجراءات في لجنة انضباط الفيفا ضد الاتحاد السوداني لكرة لن يطول آوان انتظاره.

صحيفة الصيحة