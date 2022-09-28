صقور الجديان تعود الى الوطن





وصلت لأرض الوطن ظهر أمس الاثنين بسلام بعثة منتخبنا الوطني الأول بقيادة رئيس البعثة السيد صلاح الدين عبد الله عضو الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس اتحاد نيالا وبقية الوفد الإداري الأستاذ سمير محمد عمر نائب رئيس اتحاد سنار والأستاذ يوسف إبرة نائب رئيس اتحاد نيالا والأستاذ هشام جمعة والأستاذ ياسر الجعلي المدير الإداري للمنتخب ومدرب الحراس أحمد النور وطبيب الفريق دكتور أحمد كمبوني ومدرب الأحمال إيهاب أبو إدريس ومسؤول العلاج الطبيعي أسعد سلمان و24 لاعباً.

وحلت بعثة منتخبنا الوطني في الوطن بعد أن أقامت معسكراً قصيراً لمدة أسبوع في إثيوبيا لعبت خلاله مباراتين إعداديتين أمام المنتخب الإثيوبي انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.. والثانية أيضاً انتهت بالتعادل بهدفين لكلٍْ.. وقبل الإقلاع نحو الخرطوم صباح أمس، لبّت بعثة منتخبنا الوطني مساء أمس الأول، دعوة عشاء السفارة السودانية بمقر السفارة السودانية بأديس أبابا، حيث كان في استقبالها السيد السفير جمال الشيخ وطاقم السفارة الإداري، وتبودلت الكلمات عقب حفل العشاء، في كلمته رحّب السفير جمال الشيخ ببعثة المنتخب الوطني الأول، واعتذر عن سوء التنسيق الذي جعلهم يتأخرون عن استقبال البعثة منذ لحظة وصولها لإثيوبيا. وأشاد السفير بأداء صقور الجديان في المباراة الودية الثانية أمام الإثيوبي والتي حضرها في ملعب ابيبا بيكلي، ومن ثم تحدث السيد صلاح الدين عبد الله رئيس البعثة، وشكر السفارة السودانية على كرم الضيافة وقال إنّ هذه الدعوة أزالت ما بالنفوس عقب التقصير من قبل السفارة لأنهم علموا بأنّ التنسيق كان غائباً في الفترة السابقة.

صحيفة الصيحة