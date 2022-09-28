بالصورة.. سيرة ذاتية على قالب حلوى لنيل وظيفة





استعملت سيدة أمريكية فكرة بدت غريبة للبعض، لكنها مبتكرة في نظر الآخرين، وهي إرسال سيرتها الذاتية مطبوعة على قالب حلوى إلى شركة بُغية الحصول على وظيفة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وأرادت السيدة أن تتقدم على الآخرين في المنافسة على وظيفة بعدما علمت أن الشركة المعنية فتحت باب التوظيف، بحسب موقع «نيويورك بوست».

وكتبت كارلي بافليناك بلاكبيرن، من كارولاينا الشمالية على حسابها بموقع «لينكد إن»، أنها تقدمت للمنافسة على وظيفة لدى شركة «نايكي» الأمريكية العملاقة.

وأرفقت التعليق بصورة تظهر سيرتها الذاتية على سطح الكعكة، بكل التفاصيل المتعارف عليها في هذه الوثيقة من اسم وشهادات أكاديمية وخبرات مهنية.

وقالت السيدة: «قبل أسبوعين، أرسلت سيرتي الذاتية على كعكة إلى شركة نايكي. نعم، سيرة ذاتية صالحة على ظهر قالب حلوى».

ويبدو أن هذه الفكرة قد أثمرت، إذ قالت كارلي إن مقابلات قريبة حددت لها مع ممثلي الشركة.

صحيفة البيان