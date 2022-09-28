مسؤول بالهلال يوضّح حقيقة تهديد ”الجاكومي”





كشف عضو مجلس إدارة نادي الهلال رامي كمال، الحقائق بشأن الجدل المثار حول تهديد النائب الأوّل لرئيس تسيير المريخ محمد سيد أحمد الجاكومي، بلعب الفريق مبارياته بدوري أبطال إفريقيا في استاد”الجوهرة الزرقاء”.

وكانت تقارير أشارت في وقتٍ سابقٍ، إلى أنّ محمد سيد أحمد الجاكومي، هدّد عضو مجلس إدارة نادي الهلال، رامي كمال، متوّعدًا باللعب في استاد”الجوهرة الزرقاء” دون أيّ خطابٍ رسمي أو أيّ إجراءاتٍ

وقال رامي كمال في تصريحاتٍ لبرنامج”زمن إضافي”،الأربعاء، إنّه لم يتلقّ تهديدًا من الجاكومي، مبينًا أنّ كلّ ما طلبه الأخير هو السماح لهم باللعب في استاد الهلال.

وأضاف” لم أتلقّ تهديدًا من الجاكومي، وما حدث هو أنّه طلب منّا السماح بلعب المريخ في استاد الهلال، ونحن بدورنا طالبناه بخطاب رسمي من نادي المريخ”.

وكشف رامي كمال، عن أنّ هناك تباينًا في لجنة تسيير المريخ ما بين اللعب في”الجوهرة الزرقاء” أو ملعبٍ آخر.

وأكمل” المريخ كان له رغبة في اللعب باستاد الهلال، لأنّ ذلك سيعطيه دفعة خصوصًا وأنّه سيلعب في أمدرمان، ولكن لم يصلنا في المجلس أيّ خطابٍ رسمي”.

والخميس، أعلن نادي المريخ السوداني، عن تسمية ملعب”شيكان” بمدينة الأبيض، لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 من أبطال إفريقيا أمام الأهلي طرابلس.

وسابقًا، أعلن رئيس تسيير المريخ حازم مصطفى، عن عدم خوضهم لأيّ مباراةٍ على استاد الهلال، حتى لو غادر الفريق دوري أبطال إفريقيا.

ومنذ أعوامٍ، يخوض المريخ مبارياته على الصعيد المحلي والخارجي بعيدًا عن استاده بسبب عدم اكتمال جاهزية ملعبه.

باج نيوز