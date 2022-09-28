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بالفيديو.. “حياتي تدمرت بالكامل”..امرأة تروي مأساتها مع زوجها بعدما اكتشفت حقيقته بعد الزواج

2022/09/28
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روت فتاة تدعى ندى، تفاصيل مأساتها مع زوجها الذي غشها وخدعها بأشياء وهمية اكتشفتها بعد الزواج.

وقالت ندى، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا”، على قناة روتانا خليجية: “بداية القضية كانت 5 أكتوبر 2020، اكتشفت أن زوجي عنده مشكلة صحية، ولم يتم إبلاغي بها”.

وأضافت: “اكتشفت بعد الزواج، أنه لديه عدم قدرة على إكمال واجباته الزوجية، لم أعرفها أثناء عقد القران”.

وتابعت: “قال إنه موظف وعنده بيزنس خاص، ولكن اكتشفت أنه عاطل عن العمل ولا يملك أي وظيفة، الأمور ما كانت واضحة، واللي يعوله أخوه”.

وأكملت: “في أخر جلسة من جلسات الاستئناف، تم تغيير موعدها، بدون إعلامي مسبقا، وكتب الشيخ أني لم أحضر، وهذا غير صحيح”.
وواصلت: “أعطوني موعد جديد، لكن الشيخ لم يحضر الجلسة، وتم تأجيل القضية، وقالوا ارفعوا قضية من جديد”.

وأردفت: “تركت العمل وخسرت التأمين الطبي، وأصبحت أتعالج على حسابي الخاص، أنا متضررة ماديًا ونفسيًا بسبب عدم إنهاء موضوعي، الموضوع له سنتين تقريبًا”.

واختتمت حديثها وهي تبكي: “أطلب من صاحب السمو محمد بن سلمان، ووزير العدل، النظر في موضوعي وإنهاءه بأسرع وقت، لأن حياتي تدمرت بالكامل”.

صحيفة المرصد

2022/09/28