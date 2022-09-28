بالفيديو.. “حياتي تدمرت بالكامل”..امرأة تروي مأساتها مع زوجها بعدما اكتشفت حقيقته بعد الزواج





روت فتاة تدعى ندى، تفاصيل مأساتها مع زوجها الذي غشها وخدعها بأشياء وهمية اكتشفتها بعد الزواج.

وقالت ندى، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا”، على قناة روتانا خليجية: “بداية القضية كانت 5 أكتوبر 2020، اكتشفت أن زوجي عنده مشكلة صحية، ولم يتم إبلاغي بها”.

وأضافت: “اكتشفت بعد الزواج، أنه لديه عدم قدرة على إكمال واجباته الزوجية، لم أعرفها أثناء عقد القران”.

وتابعت: “قال إنه موظف وعنده بيزنس خاص، ولكن اكتشفت أنه عاطل عن العمل ولا يملك أي وظيفة، الأمور ما كانت واضحة، واللي يعوله أخوه”.

وأكملت: “في أخر جلسة من جلسات الاستئناف، تم تغيير موعدها، بدون إعلامي مسبقا، وكتب الشيخ أني لم أحضر، وهذا غير صحيح”.

وواصلت: “أعطوني موعد جديد، لكن الشيخ لم يحضر الجلسة، وتم تأجيل القضية، وقالوا ارفعوا قضية من جديد”.

وأردفت: “تركت العمل وخسرت التأمين الطبي، وأصبحت أتعالج على حسابي الخاص، أنا متضررة ماديًا ونفسيًا بسبب عدم إنهاء موضوعي، الموضوع له سنتين تقريبًا”.

واختتمت حديثها وهي تبكي: “أطلب من صاحب السمو محمد بن سلمان، ووزير العدل، النظر في موضوعي وإنهاءه بأسرع وقت، لأن حياتي تدمرت بالكامل”.

اكتشفت كوارث بعد الزواج..

فتاة تروي بدموعها تفاصيل مأساتها مع زوجها الذي غشها وخدعها بأشياء وهمية قبل الزواج @rawyahlawyer@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/C4BHzF1fA2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 27, 2022

صحيفة المرصد