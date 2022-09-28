لجنة الفيضان: الدندر والخرطوم عند مستوى الفيضان





أكد التقرير اليومي للجنة الفيضان أن وارد مياه الدندر يفوق منسوب الفيضانات المسجل البالغ 13.50 مترا، حيث بلغ اليوم 14.86مترا أي بفارق متر وفاصل 36 سنتمترا، بينما يفوق وارد المياه في الخرطوم عند منسوب الفيضانات المسجل 16.50 مترا، حيث بلغ 16.68 مترا أي بفارق بلغ فاصل 18 سنتيمترا، ونبهت اللجنة أن على مواطني ولاية الخرطوم والمواطنين القاطنين على النيل الأبيض ونهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وذكر التقرير أن النيل الأزرق سجل عند الحدود السودانية الاثيوبية 477 مليون مترا مكعبا أعلى من منسوب العام الماضي ب 2 مليون مترا مكعبا، وأن نهر عطبرة سجل 84 مليون مترا مكعبا في اليوم أقل من منسوب العام الماضي ب 18 مليون مترا مكعبا، بينما معدل إيراد النيل الأبيض (ملكال) إلى 180 مليون مترا مكعبا ليوم أمس.

وأكد بيان اللجنة إرتفاع التصريف اليوم خلف سد الروصيرص إلى 452 مليون مترا مكعبا مقابل 362 مليون مترا مكعبا لنفس اليوم من العام الماضي، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 418 مليون مترا مكعبا مقابل 311 مليون مترا مكعبا لنفس اليوم من العام الماضي، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 55 مليون مترا مكعبا 125 مليون مترا مكعبا لنفس اليوم من العام الماضي، بينما انخفض التصريف اليوم في خشم القربة إلى 22 مليون مترا مكعبا مقابل 70 مليون مترا مكعبا لنفس اليوم من العام الماضي، وفي مروي ارتفع التصريف إلى 691 مليون مترا مكعبا مقابل 461 مليون مترا مكعبا لنفس اليوم من العام الماضي وارتفع التصريف في جبل أولياء كذلك إلى 162 مليون مترا مكعبا مقابل 135 مليون مترا مكعبا لنفس اليوم من العام الماضي. وأكدت اللجنة إستمرار التخزين في جميع الخزانات مع إكتمال التخزين بخزان جبل أولياء.

سونا