بنزيما يفصح عن أهدافه المستقبلية





قال كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، إن أهدافه هذا “العام هي الفوز بالدوري وتسجيل الأهداف، وقبل كل شيء الاستمتاع” لأنه إذا حقق كل شيء “سيستمتع المشجعون أيضا”.

وكان بنزيما بطل جوائز (ماركا) الإسبانية، التي تكرم أفضل لاعبي الموسم الماضي في الدوري الإسباني، حيث حصل على جائزة “بيتشيتشي” كونه أفضل هداف، عن أهدافه ال 27 في البطولة، وكأس ألفريدو دي ستيفانو وكأس أفضل لاعب (MVP) في البطولة.

وقال بنزيما لحظة حصوله على الجوائز “لطالما قال لي ألفريدو دي ستيفانو إنه يجب أن أؤمن بحلمي، وأن أستمتع بكل لحظة في ريال مدريد، وهذا ما أفعله كل يوم وفي المباريات، أشعر براحة كبيرة، وأنا محظوظ لأنني قادر على اللعب مع أفضل ناد في العالم”.

وأوضح المهاجم الفرنسي، الذي يعتقد أن زملاء في الفريق، مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، يمكنهم الحصول عليها أيضا: “جائزة دي ستيفانو مهمة بالنسبة لي وأنا ممتن، كما هو حال بقية (الجوائز)، لزملائي في الفريق والجماهير والنادي والرئيس”.

وأقر بأن “فينيسيوس ورودريجو، رغم أنهما صغيران في السن، لديهما الفرصة لخوض العديد من المباريات ويمكنهما الحصول على هذه الجوائز”.

واختتم تصريحاته بقوله “سيكون هذا العام صعبا لكني أواجهه بحماس كبير، أريد أن أفعل أكثر مما فعلت من قبل، أن أفوز بالدوري، وأن أحقق العديد من الأهداف، وقبل كل شيء، أستمتع بنفسي على أرض الملعب، إذا فعلت ذلك، فإن الجماهير ستستمتع بها لأننا نلعب من أجلهم”.

موقع كووورة