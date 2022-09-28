نائب رئيس برشلونة: عودة ميسي قرار فني





تحدث إدوارد روميو، نائب رئيس برشلونة للشئون الاقتصادية، عن احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى البارسا في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم ثالث بموافقة الطرفين.

وقال روميو عن صفقة ميسي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر “بما أنها ستكون مجانية، فمن المؤكد أنه شيء يمكننا القيام به. لكن على أي حال فإن الصفقة ستعتمد على القرار الفني”.

وأضاف نائب رئيس برشلونة “لدينا هامش للرواتب، كما أننا بذلنا مجهودات بالغة هذا الصيف من أجل خفض الرواتب”.

يذكر أن العديد من التقارير زعمت بأن ليونيل ميسي سيحسم مستقبله في الموسم المقبل، عقب انتهاء بطولة كأس العالم في قطر.

موقع كووورة