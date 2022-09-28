تصنيف الفيفا.. كيف يتغير ترتيب منتخب الجزائر في أكتوبر 2022؟





التوقف الدولي الأخيرة، بقيادة مدربه جمال بلماضي، الذي بدأ يستعيد توازنه مع لاعبيه.

وخاض “محاربو الصحراء” مباراتين مؤخرا، انتهت الأولى بالفوز على غينيا 1-0 والثانية بانتصار صعب ومثير بنتيجة 2-1 أمام نيجيريا.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصنيف المنتخبات يوم 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وحسب موقع football-ranking فإن المنتخب الجزائري سيتقدم 4 مراكز دفعة واحدة في التصنيف المقبل للفيفا بعد انتصارين في التوقف الدولي الأخير ليصل إلى المرتبة 37 عالميا.

وعلى الصعيد القاري، سيتجاوز منتخب الجزائر (الخامس) نظيره الكاميروني، الذي سيتراجع للمركز السابع في أفريقيا، وبينهما منتخب مصر سادسا.

وسيحافظ منتخب السنغال على صدارة تصنيف الأفارقة، يليه كل من المغرب وتونس ونيجيريا ثم الجزائر.

واستفاد المنتخب السنغالي من تتويجه بطلا لكأس أمم أفريقيا في فبراير/ شباط الماضي، وتأهله إلى كأس العالم 2022 في مارس/ آذار على حساب نظيره المصري.

العربيه نت