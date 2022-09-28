قطب المريخ أيمن مبارك يعيد تجديد عقد (التش) ويقطع الطريق على الهلال.. وجمهور المريخ يهتف: (اب جيبين جايينا متين)





شهدت مراسم تجديد عقد لاعب المريخ أحمد حامد (التش)، العديد من الكواليس، كان أبرزها الضربة القاضية التي وجهها قطب المريخ المعروف أيمن مبارك الشهير بـ(اب جيبين) لنائب رئيس نادي الهلال محمد العليقي الذي تحرك في كل الاتجاهات من أجل لقاء لاعب المريخ أحمد التش والتفاوض حول تحويل وجهته، بيد أن سرعة اب جيبين في حسم الصفقة كانت العامل الحاسم في قطع الطريق على محاولات العليقي، إلى جانب بعض أقطاب الهلال وأبرزهم محمد عثمان الكوارتي بحسب مقربين من النجم الموهوب التش. ولعب عضو مجلس الإدارة السابق رجل الأعمال أسامة عبد الجليل دورا كبيرا في نجاح المفاوضات، ووصلت صفقة تجديد العقد نحو 300 ألف دولار أمريكي.

وشهدت مجموعات المريخ بمواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً كبيراً عقب الخطوة التي أقدم عليها أيمن مبارك بالتجديد للاعب الوسط أحمد التش، وذلك في أعقاب فشل رئيس النادي المؤقت في إدارة الملف بالصورة المطلوبة وتسجيلاته الصوتية التي تراجع عنها لاحقاً، التي كادت أن تفقد المريخ واحداً من ألمع نجومه.

يشار إلى أن بعض أنصار الأحمر حرصوا على الهتاف (اب جيبين جايينا متين)، في إشارة واضحة لرغبتهم في دخول أيمن للعمل الإداري بالنادي من أوسع الأبواب.

صحيفة السوداني