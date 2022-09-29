اتحاد الكرة يضاعف من معاناة الأندية





أظهرت أندية الممتاز غضبها الشديد على التأجيل الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، وفاقم اتحاد الكرة من معاناة الأندية، وزاد من مصاعبها، بعد إعلانه تأجيل الدوري، ليتسبب في مشاكل مالية كبيرة للأندية باستمرار الإعداد لفترات أطول، في وقت تعاني فيه الأندية أزمات مالية طاحنة، وهو ما سيجبرها على تحمل المزيد من الصرف على المعسكرات المكلفة في ولاية الخرطوم، باستئجار الملاعب، وتكاليف الترحيل والإعاشة واستئجار مقر لمعسكراتها، وهو ما سيتسبب في معاناة كبيرة وغير مسبوقة قد تؤثر على المستوى العام للمنافسة، في ظل دعم غير كاف يقدمه الاتحاد للأندية.

الدوري الممتاز مهدد بتأجيل جديد

بعد أن أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن تأجيل رابع لمسابقة الدوري حتى منتصف الشهر المقبل، باتت المسابقة مهددة بتأجيل مؤكد بعد شهر واحد، إذ يشهد شهر نوفمبر حدثاً عالمياً، تتوقف معه كل المسابقات في العالم، وسيتوقف الدوري السوداني لبطولة كأس العالم التي ستحتضنها قطر في شهر نوفمبر القادم.

تنظيم مسابقة الدوري الممتاز، تعرض لكثير من الانتقادات، وتسبب في تراجع غير مسبوق للمنافسة التي انفض سامر الجماهير من مدرجاتها لتشهد تراجعاً ملحوظاً في الحضور الجماهيري، وعوضاً من أن يساهم اتحاد الكرة الحالي في انتشالها من وهدتها، وضعفها تسبب في مزيد من التراجع ليكون الاتحاد مطالباً بإعادتها لسيرتها الأولى.

صحيفة اليوم التالي