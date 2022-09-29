لقاء غامض مع طبيب شهير.. هل يعاني رونالدو من الاكتئاب؟





بعد لقاء غامض ومعاناة على أرض الملعب، كشفت صحف أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يكون يعاني من “الاكتئاب”.

وكان رونالدو قد نشر صورة له مع طبيب نفسي شهير وأستاذ جامعي، يدعى جوردان بيترسون، قبل أسبوعين، وهو رجل كندي يعرف بآرائه اليمينية المثيرة للجدل.

وفي لقاء مع شبكة “سي إن إن”، كشف بيترسون أن لقاءه مع رونالدو جاء بعد أن تعرف رونالدو على فيديوهات الطبيب النفسي، وقرأ كتابا له، مما دفعه لدعوته لمنزله في مانشستر.

وأكد بيترسون أنه التقى رونالدو ساعتين، وحاول مساعدته في النواحي النفسية، وعن مستقبل اللاعب والمشاكل التي يواجهها حاليا.

وأشارت صحيفة “ماركا” أن تصريحات بيترسون قد تعني أن رونالدو يعاني من الاكتئاب، الأمر الذي دفعه للاستعانة بالخبير النفسي الكندي.

وعانى رونالدو كثيرا هذا الموسم من الإحباطات، التي بدأت بوفاة طفله الجنين، ثم معاناته هذا الصيف بالانتقال لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا، ثم عدم ثقة مانشستر يونايتد به، ووضعه على دكة البدلاء هذا الموسم.

سكاي نيوز