نجم الأهلي المصري يخوض تجربة التمثيل لأول مرة





اقتحم لاعب النادي الأهلي المصري السابق، أحمد بلال، مجال التمثيل لأول مرة، بمشاركته مؤخرًا في مسلسل “دوبامين”.

ويعتبر هذا العمل هو الثاني لأحمد بلال في مجال الإنتاج الفني، بينما هو الأول له كممثل، فيجسد شخصية رجل أعمال يُدعى “فادي”، يحاول خلال الأحداث تكوين شراكة مع صديقه، الذي يؤدي دوره الفنان محمد كيلاني.

مسلسل “دوبامين” هو عمل مكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن تعرضه فضائية “CBC” المصرية بدايةً من السبت المقبل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتتناول حلقات المسلسل مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تأثيرها السلبي على مشاعر مستخدميها، نتيجة استخدامهم الواسع لمثل هذه المنصات.

“دوبامين” من بطولة النجوم ريم مصطفى، ومحمد كيلاني، وباسل الزارو، وبسنت شوقى، إلى جانب كل من مروان يونس، وإسراء رخا، وحليم بركات، وتيام مصطفى قمر.

العمل هو من تأليف محمد جلال، وإنتاج شركة “إيمالاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب”، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

العربيه نت