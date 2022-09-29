النصر يفقد 3 لاعبين بالكلاسيكو





يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر من لاعب في الكلاسيكو المقبل ضد الاتحاد، بسبب معاناتهم من الإصابات.

غياب 3 لاعبين

ويغيب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف عن الكلاسيكو المقبل، بسبب معاناته من إصابة، الأمر الذي أبعده عن المشاركة بداية من معسكر الإعداد، وتُشير أنباء إلى أنه سيعود للعب في شهر نوفمبر.

ويواصل النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز غيابه عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب إصابته في غشاء القلب، بجانب عبدالفتاح عسيري الذي تأكدت إصابته بتمزق في عضلة السمانة.

النصر يستعد للكلاسيكو

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وسط حضور جماهيري كبير. وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن العالمي صاحب المركز الرابع.

العربيه نت