هل يؤثر قرار مركز التحكيم على قرارات الفيفا بشأن قضية حمدالله والنصر؟





كشفت مصادر أن قرار مركز التحكيم لن يؤثر على قرارات الفيفا بشأن قضية اللاعب عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر.

وأوضحت المصادر أن الفيفا ليست لديه صلاحية في النظر لهذه القرارات من مركز التحكيم، حتى لو كان هناك مثلا تحريض من قبل نادي الاتحاد.

وذكرت المصادر أن حمدالله يطالب نادي النصر بنحو 4 ملايين يورو عبارة عن مستحقات وتعويضات، مشيرة إلى أن القرار سيصدر في أكتوبر الحالي، وإذا صدر قرار الفيفا بإلزام النصر بالدفع، فبالتأكيد سوف يستأنف النادي القرار في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، ولن يكون هناك تنفيذ للقرار عندما يكون هناك استئناف، وهنا سوف تستغرق القضية قرابة عام كامل بسبب كثرة القضايا.

كما بيّنت المصادر أنه في حالة عدم استئناف النصر فسوف يمهل 45 يوماً لدفع المبلغ كاملاً، وفي حالة عدم السداد يمنع من التسجيل ويستمر المنع إلى أن يدفع المبلغ.

مزمز