هالاند أحدهما.. كيف يخطط ريال مدريد لخطف ثنائي مانشستر سيتي؟





كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني لخطف اثنين من نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة المُقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “آس” المدريدية، فإن ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، والظهي البرتغالي جواو كانسيو، ثنائي مانشستر سيتي.

ويستهدف النادي الملكي التعاقد مع هالاند وكانسيلو تباعا على مدار فترتي الانتقالات الصيفية المُقبلتين.

وأكد المصدر أن فلورنتيو بيريز، رئيس الريال، سيبدأ بتنفيذ الخطة خلال فترة الانتقالات الصيفية، عندما يتحرك للتعاقد مع كانسيلو، والذي قد يكلف خزينة النادي مبلغا يتراوح بين 30 و45 مليون جنيه إسترليني.

الخطوة الثانية تتمثل في دفع الشرط الجزائي في عقد هالاند (161 مليون جنيه إسترليني)، وهو البند الذي سيتم تفعيله ابتداء من صيف 2024 بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في الفترة الماضية.

وكان اسم هالاند قد ارتبط بالانتقال إلى الريال الصيف الماضي، لكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله للسيتي.

ويسعى الريال لتعزيز صفوفه بصفقات مميزة خلال الفترة المُقبلة، علما بأن الميركاتو الصيفي الماضي شهد تعاقد النادي مع الثنائي أنطونيو روديجير وأوريلين تشاوميني.

وتجدر الإشارة إلى أن هالاند صاحب الـ22 عاما، انضم لصفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند الألماني والذي بلغ 65 مليون يورو.

في المقابل، تعاقد “السيتيزنز” مع كانسيلو خلال صيف 2019، مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، قادما من يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى إدراج البرازيلي دانيلو ضمن الصفقة.

العربيه نت