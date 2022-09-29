بايدن يصادق على “إعلان كارثة” في فلوريدا بسبب إعصار “إيان”





صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على “إعلان كارثة” في ولاية فلوريدا لتقديم المساعدة على المستوى الفدرالي للمناطق المنكوبة جراء إعصار “إيان”.

وينص “إعلان كارثة” على تخصيص مساعدات من الميزانية الفدرالية، تشمل تقديم قروض لتعويض الخسائر، والأعمال لإزالة آثار الكارثة وإجراءات الإغاثة.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن على اتصال بحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ورؤساء بلديات المدن في الولاية، مؤكدا لهم أن الحكومة الفدرالية ستقدم كافة المساعدات.

العربيه نت