مفاجأة.. ليفربول يراقب محمد صلاح الجديد في الدوري المصري





الواعدين في الدوري المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موقع “90min” بنسخته الإنجليزية أكد أن ليفربول يستهدف التعاقد مع إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز المصري.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول هو أبرز الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع إبراهيم عادل البالغ من العمر 21 عاما، الذي يلعب مع بيراميدز منذ مرحلة الناشئين، وارتبط بالانتقال إلى القارة العجوز أكثر من مرة منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول.

ووفقا للموقع نفسه، فإن الأندية الأوروبية المهتمة بضم إبراهيم عادل ترى أن لاعب بيراميدز هو الموهبة المصرية الأفضل منذ ظهور محمد صلاح نجم ليفربول قبل عدة سنوات.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول منافسة شرسة على ضم اللاعب مع بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، منها أرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنجهام فورست.

المصدر ذاته أكد أنه كان هناك تواصل بين محمد صلاح وإدارة ليفربول للحديث عن اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد المتابعة المستمرة له من قبل كشافة النادي.

وينوي ليفربول التعاقد مع عادل في الميركاتو الشتوي، قبل إعارته إلى فريق آخر في أوروبا ليكون مؤهلا للحصول على تصريح عمل للعب في إنجلترا.

يُذكر أن إبراهيم عادل من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وتألق في الموسم المنصرم مع بيراميدز بتسجيل 7 أهداف وصناعة 5 في 30 مباراة خاضها.

وكان اللاعب جزءًا من منتخب مصر الذي احتل المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية 2021، كما شارك أيضا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 العام الماضي.

العربيه نت