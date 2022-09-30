قرار إنجليزي يخدم رونالدو ومحمد صلاح





سيرتفع راتب لاعب نادي مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح إلى جانب عدد من اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة الإنجليزية عبر وزير المالية كواسي كواتينج بتوحيد الضرائب عند 40% لمرتفعي الدخل، وإلغاء الحد الأعلى لضريبة الدخل الذي كان يصل إلى 45%.

ويعتبر الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح أكثر المستفيدين من هذا القرار إذ أن الثنائي يتقاضى ما يقرب 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، وبالتالي سيحصل رونالدو على ما يقارب من 1.3 مليون جنيه أسترليني إضافية على راتبه سنوياً.

علماً أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز دفعوا 1.4 مليار جنيه أسترليني كضرائب في موسم 2020/2019.

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