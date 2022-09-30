إليك 10 فوائد طبية لتناول الثوم





يُعد الثوم من أشهر الأطعمة في العالم لما له من فوائد غذائية وخصائص علاجية أثبتت فعاليتها في مجال الطب منذ سنوات عدة، فهو أحد المواد المستخدمة في الطبخ على نطاق واسع، لإكساب الطعام نكهة قوية وشهية، إضافة إلى استخدامه دواءً منذ العصور القديمة وحتى الآن.

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية قالت اختصاصية التغذية دينا بي ديلي من جامعة موغلا-صدقي كوتشمان غربي تركيا، إن الثوم يقي من أمراض عديدة بسبب تأثيره المضاد للبكتيريا فضلا عن فوائده في علاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وذكرت أن “الفصّ الواحد من الثوم يحتوي على 4 سعرات حراريّة فقط، ويحتوي على الفلافونيدات والسكريات المتعددة والأحماض الأمينية والأليسين ومستوياتٍ عاليةٍ من الكبريت”.

وقدمت اختصاصية التغذية 10 فوائد لتناول الثوم على صحة الإنسان كما يلي:

يستخدم في علاج الالتهابات المعوية لخاصيته المضادة للبكتيريا، فضلا عن تقليله اضطرابات الأمعاء بطرد الغازات ومعالجة انتفاخ البطن والتشنجات المعوية، وتسهيل عملية الهضم والتقليل من الغثيان.

يمنح الطاقة الضرورية للجسم خاصة عند تناوله كاملا، كما يعتبر علاجا فعالا للأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

يساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات والحد من الإصابة بالالتهابات الناتجة عنها باعتباره من أقوى مضادات الأكسدة التي تقوّي جهاز المناعة.

يساهم في علاج التهابات العيون وتورمها، فهو مصدر غني جدا بالمواد الضرورية لصحة العين مثل السيلينيوم والكيرسيتين وفيتامين سي.

يعمل مضادًّا للميكروبات وقاتلًا للجراثيم التي تتسبب أضرارًا لفروة الرأس، حيث يساعد على تنقية بصيلات الشعر وتقويتها ويمنع انسدادها، مما يحدّ من تساقط الشعر ويخلص من القشرة.

يحمي خلايا الجسم من التلف ويقلل خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والمستقيم.

تناول كبسولتين من مستخلص الثوم يوميا يخفّض ضغط الدم ويقلّل تصلب الشرايين بشكل كبير، كما يخفض نسبة الكوليسترول الضار.

يحدّ من تخثّر الدم ويعمل مميّعًا فعّالًا، ويقلّل احتمالات الإصابة بالجلطات لاحتوائه على مواد تمنع تراكم الصفائح الدموية.

يستعمل في علاج آلام الأذن الوسطى لاحتوائه على خصائص مضادة للفيروسات والفطريات.

يدخل في علاج حَبّ الشباب وتهدئة الطفح الجلدي، فهو مطهر قوي ويحتوي على مضادات حيوية فعّالة.

الأناضول