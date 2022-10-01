بالفيديو.. مريض بالسكري يكشف مفاجأة بشأن ماحدث له بعدما توقف عن تناول الخبز والسكر والأرز!





كشف مريض بالسكري، مفاجأة بشأن ما حدث له بعدما وقف تناول الخبز والسكر والأرز.

وقال المريض، في فيديو متداول، إنه بحث عن طريقة للتخلص من أدوية السكر بسبب أنها أشد من مرض السكر، مشيرا إلى أنه جرب أكثر من طريقة.

وأكمل أنه استقر على طريقة اسمها “نو كارب” بمعنى أنه لا يتناول كلا من الخبز والسكر والأرز، لافتا إلى نزول وزنه رغم تناوله الطعام بكميات أكبر من قبل.

وأشار إلى اختفاء الكرش وعدم وجود غازات، مبينا أن جفاف البشرة الناتج عن أدوية السكر رجع لطبيعته.

وأردف أن آلام المفاصل اختفت، مضيفا أن هذا النظام أعطاه طاقة كأنه لديه 20 سنة.

وأبان أنه ينام 8 ساعات متواصلة بدون الذهاب للحمام، مشيرا إلى بدء نزول السكري، مشيرا إلى تناوله التمر من أجل رفعه، كما أن اتباعه لهذا النظام أدى إلى انتظام الضغط.

صحيفة المرصد