الهلال السوداني يحسم جدل مباراة مازيمبي الكونغولي





بعد الأنباء والتقارير التي أشارت إلى إلغاء المواجهة.

حسم نادي الهلال السوداني، الجدل بشأن مباراته الودية أمام مازيمبي الكونغولي.

وقال مدير العلاقات العامة بنادي الهلال، رئيس بعثة الفرق إلى لوممباشي، حسن محمد صالح بحسب الموقع الرسمي، السبت، إنّ مباراة الهلال أمام مازيمبي المقرّر لها الأحد قائمة في موعدها.

وأشار صالح إلى أنّ ما تردّد بشأن إلغاء التجربة غير صحيح إطلاقًا.

وكشف حسن محمد صالح، عن اكتمال كافة الإجراءات المتعلّقة بالمباراة، بعد تنسيقها مع نادي مازيمبي.

ويخوض الهلال معسكرًا تحضيريًا قصيريًا بالكنغو، قبل المواجهة المرتقبة أمام الشباب التنزاني.

باج نيوز