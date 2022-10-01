الارصاد: إرتفاع في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة. وتنبأت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية في نشرتها اليومية السبت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات: كردفان الكبرى وولاية شرق دارفور. كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: نهر النيل، الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، وولايات شمال، جنوب، وسط وغرب دارفور. وكانت أعلي درجة حرارة بالبلاد سجلت ليوم أمس 43.2 درجة في مدينة كريمة وأدناها 19.3 درجة في مدينة الأبيض. ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 43 درجة في مدينة وادي حلفا وأدناها 20 درجة في مدينتي زالنجي والجنينة. وأشارت وحدة الإنذار المبكر إلى أن هنالك هطول أمطار بكميات مقدرة ومتفاوتة خارج نطاق محطات الرصد. ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، حيث يمر الفاصل المداري شمال بورتسودان، جنوب أبو حمد مارا بكريمة، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة. وكان موقف الأمطار منذ الأمس حتي صباح اليوم كالأتي: شندي خفيفة، حلفا الجديدة 2.6، الأبيض 35.8، كوستي 1.2، رشاد 16.5، بابنوسة 1.6، كادوقلي 19.0.

سونا