حازم مصطفى يفاجئ جماهير المريخ





وفق ما يقول حازم مصطفى في سياق حديثه.

كشف رئيس لجنة تسيير المريخ السوداني حازم مصطفى، عن عدم علمهم بحقيقية تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد حامد التش.

وقال حازم مصطفى في تصريحاتٍ لصحيفة البيان الإماراتية، إنّ لا أحد يعلم في مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي للنادي عن أي أوراق وقعها اللاعب ناهيك عن تفاصيل التعاقد التي تم تداولها بأرقام متضاربة.

وأضاف” بدأ التفاوض مع اللاعب أحمد التش قبل أكثر من شهر بتدخل من بعض أقطاب النادي بقيادة مجذوب مجذوب وهارون دياب، وبعدها، طُلب مني الموافقة على انضمام أيمن مبارك للتفاوض”.

وتابع” لكن تفاجأنا في “السوشيال ميديا” بصور للاعب ومعلومات تتحدث عن تجديد التعاقد مع اللاعب دون علم إدارة النادي أو المدير التنفيذي وبطبيعة الحال لا ندري شيئاً عن فحوى الأوراق التي وقع عليها اللاعب حيث لم يحدث أي اتصال مع الجهة الرسمية التي تدير النادي أو المدير التنفيذي”.

وأضاف رئيس نادي المريخ: ” حتى هذه اللحظة لا نعلم تفاصيل عن تجديد التعاقد بهذه الطريقة التي لا تليق بالنادي، ولكن رغم كل شيء نشكر كل من يتقدم للمساهمة أو التعاون مع مجلس الإدارة لدعم النادي بما في ذلك أيمن مبارك في محاولته إتمام الاتفاق مع اللاعب أحمد التش، لتأكيد حسن النوايا التي يتم التعامل بها مع جميع المخلصين، على عكس ما يتردد”.

ومؤخرًا، أعلن قطب المريخ أيمن المبارك، عن تجديد التعاقد للاعب أحمد حامد التش، لمدّة عامين.

باج نيوز