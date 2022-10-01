آرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويتمسك بقمة البريميرليج





ضمن آرسنال البقاء متصدرا لجولة جديدة، بعدما حسم ديربي شمال لندن لصالحه أمام ضيفه توتنهام، بنتيجة (3-1) مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف الجانرز كل من: توماس بارتي (20) وجابرييل جيسوس (49) وجرانيت تشاكا (67)، فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد، من ركلة جزاء (31).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 21 نقطة، متصدرا الترتيب بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يلعب غدا الأحد مع مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 17 نقطة، في المركز الثالث.

وأهدر آرسنال فرصة مبكرة في الدقيقة الثالثة، عندما تخلص ساكا من بيريسيتش، قبل أن يرسل عرضية من الناحية اليمنى، وصلت إلى مارتينيلي الذي سددها “نصف طائرة”، لتصطدم بريتشارليسون وترتد من القائم.

ورد توتنهام في الدقيقة 13، عندما نفذ سون ركلة حرة نحو منطقة الجزاء، حاول ريتشارليسون متابعتها بقدمه، لكن الحارس أرون رامسدايل كان لمحاولته بالمرصاد.

ومرر بارتي الكرة إلى تشاكا، الذي سدد من مشارف منطقة الجزاء كرة منخفضة مرت بجوار المرمى، في الدقيقة 17.

وافتتح بارتي التسجيل لآرسنال في الدقيقة 20، عندما وصلت إليه تمريرة الظهير وايت، ليسدد الكرة مباشرةً على يسار الحارس هوجو لوريس.

وحاول توتنهام الرد سريعا، فمرر سون إلى بيريسيتش، الذي خلق لنفسه المساحة قبل التسديد في الشباك الجانبية من الخارج، في الدقيقة 28.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح توتنهام، إثر تعرض ريتشارليسون للعرقلة من قبل ماجالهاييس، ونفذها كين بنجاح في الدقيقة 31.

وشن توتنهام هجمة مرتدة في الدقيقة 38، رفع على إثرها بيريسيتش كرة عرضية، ارتقى لها كين وسددها برأسه بين يدي الحارس رامسدايل.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، كاد آرسنال يستعيد تقدمه، عندما حصل جيسوس على تمريرة أوديجارد في الناحية اليسرى، ليشق طريقه بين ثلاثة مدافعين ويسدد كرة أبعدها الحارس لوريس.

وتمكن آرسنال من التقدم مجددا في الدقيقة 49، عندما تصدى لوريس لتسديدة ساكا، فحاول روميرو إبعاد الكرة، لكنه أعادها بالخطأ للحارس، لتمر من بين يدي الأخير ويكملها جيسوس في الشباك الخالية.

ولعب توتنهام ناقص الصفوف منذ الدقيقة 63، إثر حصول إيمرسون رويال على بطاقة حمراء عقب عرقلته لمارتينيلي.

وبعدها بأربع دقائق، أضاف آرسنال الهدف الثالث عندما تلقى تشاكا تمريرة مارتينيلي، ليسدد كرة زاحفة بعيدا عن متناول الحارس.

وفشل مارتينيلي في استغلال كرة عرضية، مرسلة من ساكا نحو القائم البعيد في الدقيقة 82، ثم تقدم بديل آرسنال كيران تيرني بالكرة، قبل أن يطلق تسديدة تألق لوريس في إبعاد خطرها بالدقيقة الأخيرة من المباراة، التي انتهت بفوز الجانرز (3-1).

موقع كووورة