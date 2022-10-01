أنشيلوتي: الآن سنرى بنزيما “المذهل”.. وهذا موقف فاسكيز ومودريتش





أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اليوم السبت، أن مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، سوف يلعب ضمن التشكيل الأساسي في مواجهة أوساسونا غدا الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، والتي أكد غياب لوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش عنها.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: “بنزيما في حالة جيدة للغاية وسوف يبدأ المباراة. تدرب جيدا على مدار الأسبوع مع الفريق وحالته البدنية ممتازة. تعافى في فترة جيدة وسوف يلعب”.

ودافع أنشيلوتي عن مستوى بنزيما هذا الموسم وقال مازحا: “صحيح أنه لم يسجل في المباريات الأخيرة لأنه لم يلعب”.

وأضاف: “لا أرى شيئا غريبا في كريم. لم يشارك في الاستعدادات للموسم الجديد بشكل كامل وهذا أثر عليه قليلا. الآن بعد فترة بعيدا عن الملاعب سوف نعود لنرى كريم المعتاد. اللاعب المذهل”.

وعن لوكاس فاسكيز ومودريتش، قال: “لوكاس تدرب اليوم مع الفريق بشكل جزئي وسيكون متاحا الأربعاء (بدوري الأبطال) أو السبت (في الليجا)”، وذلك بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف: “نسير على نفس النهج مع مودريتش الذي تعرض لمشكلة بسيطة في المباراة الأخيرة. إنها ليست خطيرة. سوف يكون جاهزا للعب الأربعاء وسيتدرب مع الفريق الاثنين. إذا لم يتمكن من اللحاق بلقاء الأربعاء فسيشارك في المباراة المقبلة بالليجا”.

موقع كووورة