بكلمتين وصورة.. بنزيما يعلن موقفه من مباراة ريال مدريد وأوساسونا





من المشاركة في مباراة فريقه ضد ضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يستضيف أوساسونا (الأحد) على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكان بنزيما غاب عن ريال مدريد منذ تعرضه لإصابة عضلية في الفوز (3-0) على سيلتيك الاسكتلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي.

ونشر بنزيما عبر حسابه على منصة “إنستجرام” صورته في تدريبات ريال مدريد الجماعة (السبت)، وعلق بكلمتين قائلا: “أراكم غدا”.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أعلن عن قائمة الفريق الملكي لمواجهة أوساسونا، والتي شهدت عودة القائد بنزيما.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصابة أبعدت بنزيما عن آخر 3 مباريات خاضها الريال، وذلك أمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، بجانب مواجهتي مايوركا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

كذلك غاب النجم المخضرم عن معسكر منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي الماضية، التي شهدت خوض “الديوك” مباراتين أمام النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وكان كريم بنزيما (34 عاما) شارك في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

سكاي نيوز