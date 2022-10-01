موعد مباراة مانشستر سيتي ويونايتد والقنوات الناقلة والمعلقون





على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال المتصدر، بينما يأتي يونايتد في المركز الخامس بـ12 نقطة.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة لدى الفريقين، حيث يتطلع السيتي لتحقيق الفوز من أجل ملاحقة أرسنال الذي فاز بـ “ديربي شمال لندن” أمام توتنهام 3-1.

في المُقابل، يسعى المدرب الهولندي إيريك تين هاج لكسب مزيد من الثقة بتحقيق الفوز الخامس تواليا في الربريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يلتقي مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد، يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر/تشرين الأول، بالجولة التاسعة من البريميرليج.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، الثالثة بتوقيت القاهرة.

المعلقون والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تملك مجموعة قنوات “بي إن سبورتس القطرية” حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُذاع مباراة السيتي ويونايتد عبر قناة “beIN SPORTS HD 1″، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ووفقا لموقع “90min” بنسخته الإنجليزية، فإن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سيلعب بخطة 4-3-3 حيث جاء التشكيل المتوقع على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إدريسون مورايس.

خط الدفاع: كايل وولكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – جواو كانسلو.

خط الوسط: رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جيريليش – فيل فودين – إيرلينج هالاند.

وعلى جانب آخر أوضح الموقع نفسه أن مانشستر يونايتد سيخوض المباراة برسم تكتيكي 4-2-3-1، حيث يأتي التشكيل المتوقع على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – رافائيل فاران – ليساندرو مارتينيز – تايرل مالاتسيا.

خط الوسط الدفاعي: سكوت ماكتوميناي – كريستيان إريكسن.

خط الوسط الهجومي: برونو فيرنانديز. – أنتوني – جادون سانشو.-

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

العربيه نت