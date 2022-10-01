اليوم العالمي للقهوة 2022.. أشهر الخرافات حول “معشوقة الصباح”





بالنسبة للكثيرين، لا تستقيم أجواء الصباح ولا اليوم بأكلمه دون فنجان القهوة، فهي لمحبيها بمثابة معشوقة الصباح وكل الأوقات.

شعبية القهوة في مختلف بلدان العالم دفعت المنظمة الدولية للقهوة إلى اعتبار 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام يومًا عالميًا للاحتفال بهذا المشروب الساحر.

ومع اختلاف طرق تقديم القهوة والطقوس المتبعة عند شربها، تباينت آراء الشعوب ومعتقداتها حول فنجان القهوة، ولهذا أحيطت القهوة بالكثير من الخرافات.

في مصر، يعتبر “دلق القهوة خير”، وفي اليونان يمكن استشراف المستقبل من الفنجان، وفي آيسلندا قد تقيد القهوة زواج الأعزب 7 سنوات، وغيرها من الخرافات نطالعها بمناسبة اليوم العالمي للقهوة 2022.

القهوة والحظ

قراءة الطالع واستشراف المستقبل، اعتقاد ذائع الصيت عالميًا عن القهوة، لدرجة أن رائعة العندليب المصري عبدالحليم حافظ تحمل عنوان “قارئة الفنجان” التي تنبأت بمستقبله مع حبيبته.

ومن مصر إلى تركيا واليونان والدومينكان، يلجأ السكان في هذه البلدان إلى قراءة الطالع من فنجان القهوة المقلوب، ويبرع في تلك القراءة أشخاص مثل قارئة الفنجان في أغنية العندليب.

وحسب موقع “tastingtable”، يبحث الشباب في جمهورية الدومينيكان واليونان عن مستقبلهم المهني في بقايا فناجين القهوة.

“دلق القهوة خير”

على طريقة “لا تبكي على اللبن المسكوب”، يميل المصريون إلى التفاؤل بالنسبة للقهوة المسكوبة حتى في أكثر اللحظات تشاؤمًا وتوترًا، فدائمًا وأبدًا “دلق القهوة خير”.

وإذا حالفك الحظ وتناولت فنجان قهوة في أحد مقاهي القاهرة، فستفاجئ بابتسامات من حولك إذا انسكبت قهوتك، بينما في أماكن أخرى من العالم ستجد آهات وعبارات تعاطف تقليدية.

القهوة والبلوغ

في تركيا، ينصح الآباء الأبناء الراغبين في وجه مشعر بضرورة الإقلاع عن تناول القهوة، خاصة في المرحلة العمرية التي تسبق مرحلة البلوغ.

وحسب موقع “The Hair Fuel”، يعتقد أن الكافيين يوقف نمو الشعر، بينما يجادل آخرون بأن الكافيين يؤدي في الواقع إلى إطالة البصيلات ويؤدي إلى شعر أكثر كثافة وصحة.

البحارة والفناجين الملطخة

لا شيء يجلب سوء الحظ للبحارة في أمريكا أكثر من غسل فناجين القهوة، وحسب موقع “Military Times”، يعتقد البحارة في أمريكا أن الفناجين الملطخة تعزز مذاق القهوة، والبعض الآخر يسكب القهوة الطازجة فوق البقايا الباردة من آخر فنجان.

في فنلندا، يعتقد الكثير من السكان أن الفقاعات التي تتجمع فوق فنجان القهوة تعني الحظ السعيد لصحاب الفنجان، خاصة فيما يتعلق بالمسارين المهني والمالي.

ولمطالعة الحظ عبر فقاعات القهوة، يجب سكب الفنجان، وإلا تحركت هذه الفقاعات الصغيرة في اتجاهك فهذه علامة على الثروة، ولكن إذا تنافرت الفقاعات وابتعدت عن اتجاهك فالخرافة تقول إنك ستخسر مالك.

فنلندا.. فقاعات القهوة تتنبأ بمستقبلك المالي

القهوة والجمال

يبدو أن الخرافات حول القهوة تزدهر في شمال أوروبا، ففي أيسلندا يرتبط تناول القهوة ساخنة بفقدان الجمال.

وإلى جانب تهديد الجمال، فإن وضع السكر قبل الكريمة عند إعداد القهوة ينذر بتعليق زواج الأعزب 7 سنوات.

العربيه نت