“غابت عنا الفكرة”.. ماذا قال كلوب بعد تعثر ليفربول أمام برايتون؟





كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سبب تعثر “الريدز” بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل برايتون على نقطة ثمينة من تعادله مع ليفربول بنتيجة (3-3) على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.

وأشار كلوب إلى أنه كان من الصعب على فريقه الاستعداد لمواجهة برايتون، حيث كانت هذه أول مباراة لهم تحت قيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي دوَّن ظهوره الأول في بريميرليج.

وقال المدرب الألماني في تصريحات لشبكة “سكاي” بعد المباراة: “استعد برايتون بطريقة شجاعة حقًا، لعب بطريقة 3-4-3 مع وجود أربعة لاعبين في خط الوسط، بواقع 2 صناع لعب و2 كوسط دفاعي”.

وأضاف: “لم نتمكن من الاستعداد لذلك لأنه لم يكن لدينا أي فكرة عما سيفعلونه”.

وتابع: “ولكن هذا يحدث في كثير من الأحيان في كرة القدم، لديك حلول للمواقف ولكن قبل أن نحصل على الحل، كنا بالفعل متأخرين 1-0 بعد استقبال الهدف، وهذا غيّر الزخم بشكل كبير”.

وواصل: “شعر لاعبو برايتون أنهم كانوا يطيرون وشعرنا بذلك، حسنًا، تلك الأمور السيئة تبدأ من جديد، هذا ما يمكنك رؤيته”.

وأردف: “لكننا قاتلنا مرة أخرى في المباراة وهذا أمر إيجابي، لا نشعر في الوقت الحالي بإيجابية، لكنه كذلك، علينا قبول هذه النقطة”.

وأنهى كلوب تصريحاته بالحديث عن وضع ليفربول قائلا: “شعرنا أننا خسرنا، أعلم أننا لم نخسر ولكن هذا كل شيء، ليس علينا أن نجعل الأمر أكبر مشكلة، لدينا مشاكل في كرة القدم، لا شيء آخر، وهي مشاكل كرة القدم التي عادةً ما تحلها مع كرة القدم، هذا ما يتعين علينا القيام به”.

يذكر أن ليفربول حصد حتى الآن 10 نقاط فقط من مبارياته الـ7 الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتراجع ترتيبه إلى المركز التاسع.

العربيه نت