من صلاح إلى مرموش.. مهاجمو منتخب مصر يغزون الدوريات الأوروبية





افتتح عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر وفريق فولفسبورج، رصيده التهديفي في الدوري الألماني هذا الموسم.

هز مرموش شباك ناديه السابق شتوتجارت، بتسجيله الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز فولفسبورج بنتيجة (3-2)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

بهذا الهدف، سجل عمر مرموش اسمه بين قائمة مهاجمي منتخب مصر، الذين نجحوا في هز الشباك في الدوريات الأوروبية هذا الموسم.

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وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل محمد صلاح هدفين، في 7 مباريات بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الحالي.

وسجل مصطفى محمد هدفين أيضا في 8 مباريات مع نانت في الدوري الفرنسي، وكذلك أحرز محمود حسن “تريزيجيه” هدفين في 7 مباريات مع طرابزون سبور بالدوري التركي.

أما أحمد حسن كوكا، فقد سجل هدفا واحدا في مباراتين بقميص نادي آلانيا سبور بالدوري التركي.

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وكان منتخب مصر شهد تحسنا في الجوانب الهجومية في فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث سجل أهداف في الفوز (3-0) على كل من النيجر وليبيريا وديا.

وسجل في هاتين المباراتين كل من محمد صلاح (هدفين)، ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، بجانب المدافع محمد عبدالمنعم

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