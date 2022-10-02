بالفيديو.. مقتل 129 شخصاً خلال مباراة كرة قدم في إندونيسيا بسبب “الشغب”





أفادت وسائل إعلام إندونسية السبت بمقتل 129 شخصا وإصابة 180 آخرين جراء أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم.

وبحسب صحيفة “Detikjatim” تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج بمقتل 129 شخصا من بين أنصار نادي أريما، من بينهم شرطيان.

وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، للصحفيين إن “129 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة”.

وأضاف أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.

وأوضح أن معظم الضحايا لاقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافع بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا، منافسه في جاوة الشرقية.

صحيفة البيان