السودان في المجموعة الثالثة مع المغرب ومدغشقر وغانا ببطولة الشان





أسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين (شان) والتي سحبت مساء السبت بالعاصمة الجزائرية ، عن وقوع المنتخب السوداني في المجموعة الثالثة بجانب المغرب ، غانا ومدغشقر وتلعب المجموعة مبارياتها بمدينة قسنطينة .

ضمت المجموعة الأولى الجزائر ، موزمبيق ، إثيوبيا ، ليبيا ( تلعب في الجزائر العاصمة ) ، المجموعة الثانية السنغال ، كوت ديفوار ، أوغندا ، الكونغو الديمقراطية (ملعب 19 ماي بعنابة ) ، المجموعة الرابعة موريتانيا ، أونغولا ، مالي (ملعب ميلود هدفي بوهران ) والمجموعة الخامسة النيجر ، الكونغو ، الكاميرون (ملعب ميلود هدفي بوهران ).

وتلعب البطولة خلال الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023 بالجزائر ..

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