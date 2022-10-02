علاقة التفاح برؤية صورة حبيبتك في المنام.. اعرف القصة





ترتبط قصص كثيرة وتقاليد مختلفة مع التفاح، خاصة تقليد يعرف بالتمايل على التفاح، حيث يتم وضع العديد من ثمرات التفاح في وعاء به ماء، ويحاول الشخص استخراجها باستخدام الأسنان فقط.

ويشار إلى أن أصل ثمرة التفاح كان في قارة آسيا لكنها تنمو في جميع دول العالم، وتعد من أكثر أنواع الفاكهة شعبية.

في عام 2016، صدرت الصين – الدولة التي تصدر معظم هذه الفاكهة النضرة- ما لا يقل عن 1.32 مليون طن منها، وفقًا لغرفة التجارة الصينية للمواد الغذائية والمنتجات الأصلية.

التفاحة سهلة الحمل ولها فوائد غذائية عدة، ووفقًا لموقع Healthline، فإن البوتاسيوم والألياف وفيتامين C وفيرة فيها، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

في حدث مباشر في أكتوبر 2015 في اليابان، نجح Cherry Yoshitake في استخراج 37 تفاحة في دقيقة واحدة، مسجلًا رقمًا قياسيًا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وفقًا للتاريخ، فإن هذه الممارسة لها أصل في بريطانيا، حيث كانت الشابات في القرون الماضية ما إذا كان الشريك المحتمل مناسبًا لهن من خلال مدى نجاحهن في استخراج التفاحة المخصصة لهذا الشخص.

قيل في إنجلترا أن الشخص سيرى صورة حبيبته في أحلامه إذا وضع تفاحة أكلت منها حبيبته تحت وسادته.

لكن تقليد التمايل أخذ هذا الارتباط خطوة إلى الأمام، حيث يقوم اللاعبون بتعيين تفاحة في الوعاء لشخص يريدون متابعة العلاقة معه وبعد ذلك سوف يبتعدون، وسيحدد نجاحهم النجاح المحتمل للعلاقة.

بوابة فيتو