أمريكي يلتهم لؤلؤة بـ 4000 دولار





فوجئ رجل أمريكي من ولاية بنسلفانيا يقضي عطلته مع عائلته في منتجع شاطئ ديلاوير، عندما عثر على لؤلؤة أرجوانية نادرة استقرت داخل إحدى قطع المحار الذي كان يأكله، وتبلغ قيمتها 4000 دولار.

كان سكوت أوفرلاند يتناول الطعام في مطعم “سالت إير”، بولاية ديل، وكان على وشك الانتهاء من وجبته عندما عثر على اللؤلؤة الثمينة.

قاسٍ ومقرمش

ونقلت قناة “فوكس فايف نيوز”، عن سكوت قوله: “بينما كنت أمضغ المحار، شعرت بشيء قاسٍ ومقرمش”.

وأضاف: “في البداية، اعتقدت أنها قطعة حلوى”، لونها لامع، شبه الأرجواني”.

اللؤلؤة مستديرة

وأكمل قائلا: “كانت اللؤلؤة مستديرة تماما وتتناسب تماما مع الصدفة”.

ولمعرفة المزيد عن كنزه، اعتمد على خبراء لتقدير قيمتها، التي بلغت حوالي 4071 دولارا.

وقال سكوت: “ذهبنا في إجازة، ولم نتوقع أن نعود بشيء من هذا القبيل”.

بوابة فيتو