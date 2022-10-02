تفاصيل جديدة حول الاطاحة بحازم مصطفى والجاكومي وابو جريشة من اللجنة التسييرية لنادي المريخ





اطاح ايمن المبارك بحازم مصطفى من رئاسة نادي المريخ وتقلد منصب رئاسة لجنة التسيير المريخية .

واليوم الاحد عقدت لجنة الانتخابات المريخية مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه تعيين لجنة تسيير جديدة لنادي المريخ مدتها شهرين لتنفيذ عدد من المهام العاجلة وعلى رأسها قيام الانتخابات .

وحملت اللجنة مفاجأة كبير بالاطاحة بثلاثي اللجنة السابقة حازم وابوجريسة والجكومي ، وحملت اللجنة الجديدة عدداً من اعضاء اللجنة السابقة على غرار هيثم كابو ، محمد الفاتح المقبول وسليمان اللابي ، كما ضمت عددا من الوجوه الجديدة ابرزهم رجل الاعمال التركي السوداني اوكتاي الذي تقلد منصب نائب الرئيس.

صحيفة الصيحة