مان سيتي ضد اليونايتد.. ميسي ورونالدو ضحايا هاتريك فودين وهالاند





كان الثنائي الأسطوري، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ضحايا نجمي مانشستر سيتي، فيل فودين والنرويجي إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي استضاف جاره اليونايتد، مساء الأحد، على ملعب “الاتحاد” في موقعة الديربي التي كانت أبرز مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الثنائي فودين وهالاند سجلا 6 أهداف في مرمى الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بواقع 3 أهداف “هاتريك” لكل لاعب.

وبهاتريك فودين، وصل اللاعب الإنجليزي لهدفه الـ51 خلال 180 مباراة خاضها بقميص مانشستر سيتي منذ أن تم تصعيده للفريق الأول مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا عام 2017.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن فودين أصبح أصغر لاعب يسجل 50 هدفا أو أكثر تحت قيادة جوارديولا وذلك في عمر 22 عامًا و127 يومًا.

ومن ثم، تفوق فودين على ميسي الذي نجح في الوصول لهذا الرقم مع جوارديولا في عمر أقل بواقع 22 عاما و164 يوما، خلال فترة تواجد الثنائي في برشلونة.

وسبق وأن لعب ميسي تحت قيادة جوارديولا في برشلونة خلال الفترة من 2008 حتى 2012، وحقق سويا نجاحات كبيرة أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين على حساب مانشستر يونايتد.

من ناحية أخرى، عادل هالاند في أول 8 جولات له بالبريميرليج عدد مرات الهاتريك التي وصل إليها كريستيانو رونالدو في حقبتيه مع مانشستر يونايتد سواء الأولى بين 2003 و2009 والثانية التي بدأت منذ 2021.

ووصل هالاند إلى 3 هاتريك في البريميرليج هذا الموسم، وهو نفس ما سجله رونالدو طوال مسيرته بقميص اليونايتد.

العربيه نت