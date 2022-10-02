شريك مصري لصلاح في ليفربول؟.. إليكم الحقيقة





الساعة في الكرة المصرية خلال الساعات الأخيرة، بعد الأنباء التي ربطته بليفربول الإنجليزي.

وكانت شرارة البداية من موقع “90min” بنسخته الإنجليزية، حيث أكد أن ليفربول يستهدف التعاقد مع إبراهيم عادل خلال الفترة المقبلة.

وأثنى الموقع على لاعب بيراميدز، ووصفه بـ”محمد صلاح الجديد”، ليربطه بالنجم المصري الذي يعتبر اللاعب الأبرز في ليفربول منذ انتقاله إليه في 2017.

ما حقيقة رغبة ليفربول في ضم إبراهيم عادل؟

“العين الرياضية” تواصلت مع مصدر داخل نادي بيراميدز للتعرف على حقيقة تلقي النادي عرضا من ليفربول لأجل التعاقد مع إبراهيم عادل خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن بيراميدز لم يتلقَ أي عروض، سواء من ليفربول أو غيره، من أجل الحصول على خدمات إبراهيم عادل.

وكانت بعض الأنباء قد ربطت إبراهيم عادل بالانتقال إلى الأهلي، في ظل سعي الفريق الأحمر للتعاقد مع لاعبين مميزين في الميركاتو الصيفي.

وأوضح المصدر أن اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما يخضع للتأهيل في الوقت الحالي، خلال المعسكر الصيفي استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وكان بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثاني لأول مرة في تاريخه، ولعب إبراهيم عادل دورا بارزا في هذا الإنجاز.

وتألق إبراهيم عادل خلال الموسم الحالي، حيث سجل 7 أهداف مع بيراميدز وقدم 5 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بمختلف المسابقات.

ويرتبط إبراهيم عادل بعقد مع بيراميدز يمتد حتى صيف 2025، بعد أن نجح النادي في تجديد تعاقده خلال الموسم الحالي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم ليفربول بضم لاعب مصر، حيث سبق وأن تحدثت بعض التقارير في رغبة “الريدز” في التعاقد مع رمضان صبحي، عندما كان لاعبا في هدرسفيلد الإنجليزي، قبل الانتقال إلى بيراميدز.

العربيه نت